Gli addetti del duty free: "C'è un precedente furto di Piero Fassino". Ma il parlamentare non fu denunciato

Nella prima occasione, secondo quanto si apprende da fonti investigative, il deputato dem non venne fermato. Proprio per questo episodio gli agenti hanno raccolto le testimonianze anche di altri dipendenti del negozio che il 15 aprile non erano presenti. I verbali finiranno nella informativa che gli investigatori nei prossimi giorni trasmetteranno alla Procura di Civitavecchia.

Un 'precedentè, nelle modalità del tutto simile a quanto avvenuto il 15 aprile scorso, potrebbe complicare la posizione di Piero Fassino denunciato per il furto di una boccetta di profumo al duty free di Fiumicino. A raccontare come già in passato l’ex sindaco di Torino sia stato riconosciuto autore di un furto al Terminal 1 dello scalo sono stati i dipendenti dell’esercizio commerciale sentiti come testimoni dagli agenti della Polaria nell’ambito dell’attività svolta dopo l’episodio di metà aprile.

In base a quanto emergerebbe dal filmato Fassino avrebbe effettivamente tentato di trafugare l'oggetto. E ancora: il parlamentare in quel frangente non avrebbe il cellulare in mano come, invece, ha lui stesso raccontato in seguito addebitando alla distrazione di una telefonata il gesto di mettere in tasca la confezione.

Il video, quindi, potrebbe risultare determinante per chiarire la dinamica. Il parlamentare, che era in partenza per Bruxelles, venne bloccato poco dopo aver superato le casse dell’esercizio commerciale da alcuni vigilantes con in tasca la boccetta. Fassino nei giorni scorsi ha fornito la sua versione raccontando che si era fermato al duty free per comprare il profumo alla moglie ma avendo la valigia in una mano e il cellulare nell’altra e «non avendo ancora tre mani» ha "semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse».

In quel momento, ha aggiunto, «si è avvicinato un funzionario della vigilanza che mi ha contestato quell'atto segnalandolo ad un agente di polizia. Certo non intendevo appropriarmi indebitamente di una boccettina di profumo».