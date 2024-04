“Il clandestino”: un prodotto seriale che riesce a... distinguersi

Gli episodi in onda hanno mostrato una reale contemporaneità sia nella ambientazione che nella trama generale della serie. I casi di cui Luca si occupa infatti combinano fatti privati con risvolti di interesse pubblico, in un’ottica assolutamente verosimile, anche perché modulata su fatti di cronaca. La strana coppia formata da Luca e Palitha poi, offre spunti di sottile umorismo per la sbilanciata combinazione di due diverse personalità e trova ispirazione in altre simili coppie investigative di film americani. È la parte leggera di una fiction nella quale aleggia, attraverso continui flash back, il dolore di Luca, la cui compagna è morta in un attentato terroristico al quale, probabilmente non era estranea. Un attentato che ha visto gravemente ferito anche un collega poliziotto le cui cure costose sono pagate con grande sacrificio da Luca che mantiene l’anonimato. Ed è brava la regia a tenere viva la suspense per un paio di episodi, per le modalità con le quali Luca consegna il denaro che serve a pagare le cure, facendo apparire come quasi qualcosa di illecito quello che, in realtà è un atto di generosità. Insomma, “Il clandestino” appare un ottimo prodotto seriale che si distacca per sobrietà, argomenti e interpretazioni dal livello medio della fiction italiana, riuscendo a essere attrattivo sia per il pubblico affezionato al crime e al giallo che per il telespettatore più esigente.