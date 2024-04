Incendiata barca di un noleggio alle Eolie: è probabile la matrice dolosa

Un incendio su un natante, che dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe essere di natura dolosa ha creato momenti di apprensione nell’isola di Filicudi. La barca, in legno e dalla lunghezza di circa 10 metri, è andata totalmente distrutta così come il motore da 150 cavalli. L’imbarcazione era su un camion che è stato anch’esso danneggiato dal fuoco. Il natante apparteneva ad un noleggio nautico del luogo di proprietà dell’isolano Stefano Cappadona. Danni per oltre 60 mila euro.