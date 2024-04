Omicidio Cerciello, assolto il carabiniere che bendò Hjorth in caserma dopo il fermo

«Il fatto non costituisce reato». Con questa formula i giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando il verdetto di primo grado, il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian Natale Hjorth, uno degli americani accusato dell’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. In primo grado Manganaro era stato condannato a due mesi per l’accusa di misura di rigore non consentita dalla legge.

La foto del giovane americano con gli occhi bendati e il capo chino fece il giro del mondo. Il giovane era stato fermato e portato nella caserma di via In Selci nelle ore successive alla tragica aggressione di Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate in una strada della Capitale nel luglio del 2019, assieme a Finnegan Lee Elder.

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado il giudice monocratico affermò che la misura adottata dal sottufficiale "non è espressamente prevista dalla disposizione di legge» e quindi rappresenta «una assoluta anomalia» su cui «non si possono nutrirsi dubbi di sorta».