Cuneo, si reca nella casa di riposo e accoltella la suocera novantenne

Un settantenne è agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato la suocera novantenne, ospite di una casa di riposo a Sanfrè (Cuneo). L’episodio è avvenuto vnella mattina del 24 aprile, all’interno della Residenza Serena. La vittima, una donna di novant'anni, è stata aggredita dal genero nella sua stanza, in orario di visita. Pare che l’uomo abbia estratto il coltello colpendola più volte, finché il personale della struttura, richiamato dalle grida di aiuto della signora, è riuscito a bloccare l’aggressore, poi arrestato dai carabinieri di Sommariva Bosco.

La novantenne si trova al momento ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale di Verduno. All’origine del gesto ci sarebbero dissidi familiari in merito a un’eredità.