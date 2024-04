Incidente stradale lungo la Provinciale, muore un 65enne

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 123, in località Ponte Pozzillo, in territorio di Tolve (Potenza). A perdere la vita un uomo di circa 65 anni, residente a Palo del Colle (Bari), morto dopo essere uscito di strada con il furgone che guidava. Immediati i soccorsi degli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare per la vittima. Sul posto anche i vigili del fuoco intervenuti con 7 uomini, l’autopompa e un’autogru, e i carabinieri che hanno compiuto accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.