"I soldi della droga li ritirava una donna degli Abbruzzese": le rivelazioni del pentito cosentino Gianluca Maestri

Le prime confessioni del pentito. Il pm antimafia Alessandro Riello ha depositato oggi i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia cosentino, Gianluca Maestri, imputato davanti al Gup di Catanzaro per effetto dell'inchiesta "Athena" che ha colpito lo scorso anno le cosche della Sibaritide. Abbruzzese e Forastefano

Maestri, come anticipato da Gazzetta del Sud nei mesi scorsi, ha reso dichiarazioni sui traffico di droga e le estorsioni compiute tra l'area cassanese e quella del capoluogo bruzio. Il pentito tira in ballo pesantemente una donna degli Abbruzzese, Rosaria, indicandola come impegnata nel "ritirare i soldi della droga" a Cosenza. Di più: il collaboratore riferisce del coinvolgimento del fratello, Sandro, nei traffici illeciti di cui lui era protagonista. I verbali depositati dalla Dda sono falcidiati dagli "omissis". Maestri potrebbe aver parlato di tantissime altre cose e pure di cruenti fati di sangue. Dopo di lui hanno deciso di collaborare l'imprenditore agricolo Luca Talarico, di Spezzano Albanese e il meccanisco cassanese Paolo Cantore che ha fornito il suv utilizzato dai killer di Maurizio Scorza e della compagna Hanenen Hendli, trucidati nelle campagne a cavallo tra Cassano e Castrovillari il 4 aprile del 2022.