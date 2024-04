L'ad Rai Roberto Sergio: Franco Di Mare riceverà presto quanto richiesto negli anni passati

«Franco Di Mare riceverà a brevissimo quanto richiesto negli anni passati». Lo ha scritto su Facebook l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. «Confermo - ha proseguito - che non ero informato fino ai resoconti stampa di lunedì mattina dello stato di salute del collega e delle Sue reiterate richieste. Gli sono vicino umanamente». Il legale di Franco Di Mare: "E' la Rai a dover risarcire il danno" «All’Inail spetta fare gli accertamenti sull'esposizione all’amianto e li citerò in giudizio per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali relative alla malattia professionale e all’infortunio, ma è la Rai che deve risarcire il danno. Spetta all’azienda verificare quali sono i rischi per un proprio dipendente che viene inviato in zone di guerra, in presenza di fibre di amianto in grande quantità e di materiali radioattivi, e mettere in atto tutte le misure di protezione necessarie». Leggi anche Il giornalista Franco Di Mare: "Ho un mesotelioma, tumore incurabile". Il silenzio della Rai è "ripugnante"

Lo spiega all’ANSA Ezio Bonanni, legale di Franco Di Mare, sottolineando che la prima comunicazione sulla vicenda risale al 13 luglio 2021 e l’ultima al 19 marzo 2024. «Nessuno ha mai dato riscontro alle varie segnalazioni, formali e informali e alla richiesta di soluzione condivisa avanzate all’azienda - aggiunge in una nota -. Mi risulta che anche Jean Pierre el Kozeh, agente di Di Mare, in un ultimo tentativo di definizione bonaria della vicenda, abbia scritto a novembre 2023 ai vertici Rai delle e-mail, ma anche a queste non è stata mai data risposta». «Apprendiamo, quindi, con sorpresa, che la Rai sostenga di aver attivato una procedura Inail, quando invece - prosegue nella nota -, ben diversamente, è certo che è stato Di Mare ad avere avviato e sollecitato quantomeno la costituzione delle prestazioni previdenziali dovute ricevendo dall’Ente la richiesta dello stato di servizio ovvero proprio quel documento che, seppur più volte sollecitato anche via pec, la Rai non ha mai consegnato. Specificato questo va però precisato che non occorre alcuna valutazione Inail sull'azione di risarcimento del danno, che si fonda sulle condotte della RAI che non ha tutelato la salute del dottor Di Mare, quale inviato in luoghi altamente contaminati con amianto e radiazioni».