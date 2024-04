Ue: cos'è il Dsa (Digital services act), la legge guardiano del web

Tutte le piattaforme online che hanno utenti nell’Ue, ad eccezione delle piccole imprese e microimprese che occupano meno di 50 persone, con un fatturato annuo e/o un bilancio complessivo annuo non superiore a 10 milioni di euro, sono tenute ad attuare misure volte a: contrastare i contenuti, le merci e i servizi illegali; proteggere i minori; fornire informazioni agli utenti riguardo agli annunci pubblicitari (spiegando ad esempio perchè paiono e chi li ha pagati); vietare gli annunci pubblicitari mirati sugli utenti in base a dati sensibili (convinzioni politiche o religiose, preferenze sessuali); fornire agli utenti le motivazioni delle decisioni di moderazione dei contenuti (rimozione di contenuti, sospensione dell’account, ecc).

Il Dsa protegge gli utenti dell’Ue da prodotti e contenuti illegali e ne tutela i diritti nei confronti delle piattaforme online che usano per entrare in contatto con altri utenti, condividere informazioni o acquistare prodotti.

Le piattaforme online devono anche fornire agli utenti i mezzi per segnalare i contenuti illegali, compresi prodotti e servizi. Inoltre, dovranno cooperare con i cosiddetti «segnalatori attendibili», e tenere conto in modo prioritario delle notifiche emesse da tali soggetti specializzati.

Inoltre devono offrire agli utenti la possibilità di ricorrere a un meccanismo di reclamo per contestare le decisioni di moderazione dei contenuti; pubblicare con cadenza almeno annuale una relazione sulle proprie procedure di moderazione dei contenuti; definire termini e condizioni chiare per gli utenti, spiegando in base a quali principali parametri funzionano i sistemi di raccomandazione dei contenuti loro destinati.

Il meccanismo di applicazione non si limita soltanto alle sanzioni pecuniarie: il coordinatore dei servizi digitali e la Commissione avranno il potere di richiedere azioni immediate laddove necessario per far fronte a danni molto gravi e le piattaforme potranno assumere impegni su come intendono porre rimedio a tali carenze.

Per le piattaforme che operano in modo illecito e che rifiutano di rispettare obblighi importanti, mettendo così a repentaglio la vita e la sicurezza delle persone, sarà possibile, in ultima istanza e dopo aver coinvolto tutte le parti interessate, chiedere a un organo giurisdizionale la sospensione temporanea del loro servizio.