Aggredito a bastonate durante una lite, muore 18enne

E’ morto questa mattina un richiedente asilo 18enne proveniente dal Gambia, aggredito la sera del 30 aprile in pieno centro a Canelli, nell’Astigiano, sotto gli occhi dei passanti. Il giovane era ospite del Cas di Cassinasco. Immediatamente trasportato all’ospedale di Alessandria per lui non c'è stato nulla da fare. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato aggredito da un gruppo di altri richiedenti asilo, di origine pakistana, armati di bastoni e catene. A quanto si apprende, la scena sarebbe stata filmata dalle telecamere di sorveglianza della zona e le cui immagini sono ora al vaglio degli inquirenti. Ricoverato in coma la vittima è morta nel reparto di terapia intensiva. Uno degli aggressori, un 20enne pakistano, è stato fermato dai carabinieri ed è ora accusato di omicidio. Stando ai primi accertamenti la lite sarebbe scoppiata per motivi futili.