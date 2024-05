Due morti sul lavoro in pochi minuti nel Napoletano: un operaio è precipitato dal terzo piano

Un altro morto sul lavoro, in provincia di Napoli. Dopo l’operaio deceduto a Lettere ( un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile), questa mattina i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori di Acerra. Un operaio 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli, a Casalnuovo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.