I parenti delle vittime di mafia alla Rai: "Che fine ha fatto Insider, il programma curato da Roberto Saviano?"

Che fne ha fatto Insider, il programma curato da Roberto Saviano. A chiederlo al presidente e all’amministratore delegato della Rai sono numerosi parenti delle vittime di mafia, in una lettera aperta.

«Signor Amministratore Delegato - scrivono - l’incontro in Rai del 10 ottobre scorso, aveva suscitato in noi delle legittime aspettative. Dopo aver esposto a noi i motivi che l’avevano indotta a sospendere la messa in onda delle quattro puntate di Insider (già realizzate e pagate), aveva ascoltato con attenzione le nostre ragioni. Ne era scaturito un confronto che ci era sembrato schietto e, soprattutto, costruttivo. Tant'è che ci siamo lasciati con l’impegno, da parte sua, che avrebbe inserito le puntate di Insider nel palinsesto Rai del 2024. Diversamente, avrebbe comunicato e motivato la cancellazione del programma».