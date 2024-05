"Kate Middleton operata all'addome da un'equipe del Policlinico Gemelli di Roma"

Secondo il settimanale Gente, l'intervento all’addome subito lo scorso gennaio dalla principessa del Galles Kate «è stato effettuato da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma».

Il settimanale, in un’anticipazione del numero domani in edicola, sottolinea poi che Re Carlo III sarebbe fiaccato da "dolori alle ossa" che non gli lascerebbero tregua.

Gente afferma di aver raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica che smentirebbero le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici.

Charlotte compie 9 anni, corte diffonde foto 'scattata da Kate'

Un sorriso che, almeno per oggi, sembra voler allontanare i problemi di salute che investono la famiglia reale britannica, dopo il cancro diagnosticato nei mesi scorsi sia a re Carlo III, sia a Kate, consorte dell’erede al trono William. E’ il sorriso sfoggiato dalla principessina Charlotte, secondogenita dei principi di Galles, nella foto diffusa oggi sul profilo X di Kensington Palace per festeggiare il suo nono compleanno. L’immagine mostra Charlotte nel parco della residenza di famiglia, accanto a una pianta fiorita, con una gonnellina jeans e un golfino bordeaux, nella sua tipica espressione giocosa: espressione sottolineata a suo tempo dalla madre come una costante del suo carattere, diverso da quello «più riflessivo" attribuito al primogenito e futuro erede al trono George. A scattarla, riferisce la corte, è stata «alcuni giorni fa» la stessa Kate, alle prese da fine febbraio con la chemioterapia e assente dalla scena pubblica fin dal Natale del 2023. La principessa di Galles aveva scattato un’analoga fotografia ad aprile per il sesto compleanno del suo terzogenito, il principino Louis. E in quel caso il palazzo s'era premurato di assicurare che l’immagine non era stata ritoccata: dopo le polemiche e gli interrogativi suscitati dalla diffusione a marzo di un ritratto di famiglia risultato 'taroccatò - tanto da essere ritirato dai media - nell’ambito di un photoshop piuttosto maldestro di cui Kate si era alla fine assunta la colpa, scusandosi.