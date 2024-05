Post choc su Schlein di Luigi Rispoli (FdI Napoli), prima la gaffe poi le scuse: "Fiducia mal riposta"

"Avolte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse". Sono le scuse che fa, via social, il vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, alla segretaria del Pd, Elly Schlein oggetto - ieri - di un post su X nel quale erano messe una accanto all'altra l'immagine di un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal e quello della leader dem con la scritta "separate alla nascita".

"Sangiuliano si scusi, prenda le distanze e rimuova Luigi Rispoli dalla Commissione consultiva per il Teatro del ministero della Cultura". Lo chiede la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, dopo la notizia della pubblicazione di un post "gravemente offensivo e sessista" contro la segretaria Dem Elly Schlein da parte dell'esponente di FdI, nominato dal ministro della Cultura lo scorso gennaio nell'organo consultivo del ministero. "Che nomine sta facendo Sangiuliano?", si chiede Manzi sottolineando che "il ministro sta indicando nelle istituzioni culturali numerosi esponenti del suo partito. Una vera e propria occupazione politica di istituti e commissioni - conclude - che dovrebbero non avere pressioni e preconcetti".