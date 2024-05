Tragedia in provincia di Udine. Una donna ha ucciso il marito a Bicinicco. Sarebbe avvenuto intorno alle 21.30 in una palazzina di via Roma. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. La donna, una quarantenne come la vittima, sarebbe stata fermata dagli investigatori. Il corpo dell’uomo, come scrive "Il Piccolo", era in una stanza all’interno dell’abitazione dello stabile di due piani.