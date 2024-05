Milena Santirocco: ritrovata la maestra scomparsa. Si indaga per sequestro di persona

È stata ritrovata a Castel Volturno, Milena Santirocco, la 54enne di Lanciano, maestra di ballo, scomparsa dallo scorso 29 aprile e le cui ricerche, anche in mare, si erano concentrate fra Torino di Sangro e Vasto. La donna è ricomparsa in buona salute, si trova ora in commissariato ed ha già preso contatto con i suoi familiari. Numerosi in questi giorni erano stati gli appelli dei suoi familiari: il profilo Facebook della donna risultava cancellato e il telefono spento. La sua auto era stata trovata a Torino di Sangro con una gomma a terra. Santirocco è stata ritrovata intorno alle 22.30 alla periferia di Caserta. La responsabile dell’associazione per le persone scomparse 'Penelope' abruzzese, Alessia Natali, ha riferito che «Milena si è presentata spontaneamente a un commissariato di Caserta, ed è in buono stato di salute». «Ora è necessario - ha spiegato all’ANSA - che faccia degli accertamenti medici e poi bisognerà capire cosa le è successo».

«Milena non si è allontanata volontariamente da casa e dai suoi cari. La Procura della Repubblica di Vasto, che ha aperto un procedimento penale a carico di ignoti per sequestro di persona, in queste ore sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto a Milena in questi giorni. I familiari di Milena ringraziano le Forze dell’Ordine, tutte le persone, i media che si sono impegnati nelle ricerche di Milena. In queste ultime ore stanno circolando notizie su quanto potrebbe essere accaduto a Milena, che fino ad ora non hanno trovato conferma. I familiari aspettano con ansia il ritorno a casa di Milena e solo dopo aver parlato con la medesima potranno effettivamente avere contezza e fugare ogni dubbio su quanto realmente successo. Lo fa sapere il legale della famiglia di Milena Santirocco, Antonio Cozza. La ricostruzione L’auto abbandonata, il profilo di Facebook cancellato, il telefono cellulare sparito e la richiesta, qualche mese fa, di una benedizione a un esorcista per un presunto maleficio ricevuto nella palestra dove lavorava: sono questi gli elementi che avvolgono nel mistero la scomparsa, a ormai a lieto fine, della maestra di ballo e fitness di Lanciano, Milena Santirocco, di 54 anni, sparita nel nulla domenica scorsa a Torino di Sangro marina e ritrovata stamattina in buona salute.