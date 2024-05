Cremlino: esercitazioni nucleari vicino all'Ucraina in risposta alle affermazioni occidentali sull'invio di truppe

L’avanzata dell’Armata russa in Ucraina e le difficoltà in cui si trovano le forze di Kiev fanno impennare a livelli di guardia le tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali. Il Cremlino ha avvertito che c'è il rischio di una "escalation diretta» dopo che il presidente francese Emmanuel Macron è tornato ad evocare la possibilità di inviare truppe e il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha giudicato lecito per gli ucraini impiegare armi fornite da Londra per attaccare il territorio russo.

Peskov, inoltre, ha definito «accuse infondate» quelle fatte circolare dal Financial Times secondo le quali Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Lo riferisce la Tass.

Le esercitazioni nucleari russe rispondono alle affermazioni occidentali sull'invio di truppe in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass. «Le dichiarazioni di Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina segnano una serie di tensioni senza precedenti», aggiunge Peskov.

In un’intervista al settimanale Economist, Macron aveva detto che l’Occidente dovrebbe prendere in considerazione l’invio di soldati in Ucraina in caso di sfondamento delle linee da parte dei russi. Una possibilità di cui aveva già parlato lo scorso febbraio, incontrando le reazioni negative degli alleati Nato, a partire dagli Usa.

Anche ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l’opposizione dell’Italia: «Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina», ha chiarito il responsabile della Farnesina. Rispetto a tre mesi fa le condizioni per le forze ucraine sono peggiorate mostrando in tutta la loro evidenza le carenze in termini di armamenti e di uomini di fronte al progredire di quelle russe.

Dall’inizio dell’anno, ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu, le truppe di Mosca hanno conquistato circa 550 chilometri quadrati di territorio, in particolare nel Donbass, e ora continuano a «penetrare le roccaforti ucraine lungo l’intera linea di contatto». Non è un caso, dunque, che Macron sia tornato a parlare della sua proposta ipotizzando esplicitamente un crollo delle difese di Kiev e mettendo in guardia Mosca dal cercare di approfittarne. Le parole di Macron sono «molto importanti e molto pericolose», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avvertendo che Mosca continua a «monitorare da vicino" le dichiarazioni di Parigi. Ma anche quelle di Londra, dopo che ieri il ministro Cameron, in visita a Kiev, ha detto alla Reuters che la Gran Bretagna non solo ha deciso di fornire aiuti per tre miliardi di sterline all’anno all’Ucraina «fino a quando sarà necessario», ma anche che gli ucraini «hanno il diritto» di usare tali armi direttamente contro il territorio russo. Un’affermazione che per Peskov configura il rischio di una "escalation diretta» tra Paesi occidentali e Mosca, e che "potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza europea».