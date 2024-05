Morti sul lavoro, l'ultimo appello di Mattarella

'Non possiamo accettare lo stillicidio continuo delle morti provocate da incurie, da imprudenze, da rischi che non si dovevano correre. Mille morti sul lavoro in un anno rappresentano una tragedia inimmaginabile. Ciascuna di esse è inaccettabile". Con queste parole si era espresso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 30 aprile, parlando dalla Calabria in vista della Festa del Lavoro. Parole che suonano tanto più attuali oggi, davanti alla nuova strage sul lavoro di Casteldaccia, in provincia di Palermo.