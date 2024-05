Sciopero Usigrai, ma Tg2 e Tg1 in onda con servizi e collegamenti

Servizi chiusi e firmati, collegamenti in diretta con le sedi estere, in particolare Gerusalemme, Parigi e Mosca, e con Palazzo Chigi e alcune notizie lette da studio con l'accompagnamento delle immagini: nonostante lo sciopero indetto dall'Usigrai, il Tg2 delle 13 e il Tg1 delle 13.30 sono andati in onda, anche se in forma ridotta di una decina di minuti.

Alla conduzione per il Tg2 Stefania Zane e per il Tg1 Sonia Sarno. Spazio agli argomenti del giorno, in particolare agli aggiornamenti dagli scenari di guerra, al Consiglio dei ministri previsto per il pomeriggio, all'economia, alla politica, alla sport e alla cultura. In coda a entrambe le edizioni principali dell'ora di pranzo, le conduttrici hanno letto la nota dell'Usigrai, con i motivi della protesta, e il comunicato di replica dell'azienda.