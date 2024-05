Varese, sfregia l'ex compagna con l'acido e uccide a coltellate il padre della donna

Muore Fabio Limido, geologo di 71 anni, accoltellato dall’ex della figlia Lavinia, 37 anni, a Varese. L’aggressore, Marco Manfrinati, 40 anni, prima di accoltellare il 71enne al torace, aveva sfregiato sua figlia colpendola con dei fendenti al collo e al volto. La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese dove verrà operata.

L’aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti, dove il 71enne ha il suo studio. Manfrinati ha aspettato che la ex uscisse per aggredirla. Il 40enne era già stato denunciato dalla donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.