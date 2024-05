Voti a 20 euro in provincia di Napoli: 7 arresti. Tra loro la figlia di un boss ergastolano e un consigliere comunale

Trenta euro a voto per la prima tornata elettorale e venti per il ballottaggio: questo il tariffario della compravendita delle preferenze a Cercola, in provincia di Napoli, in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023. E' emerso nell’ambito di una indagine dei carabinieri e della DDA (pm Henry John Woodcock e Stefano Capuano) su una serie di episodi di voto di scambio politico-mafioso documentati nel comune vesuviano.

Oltre allo scambio elettorale politico-mafioso, i carabinieri della compagnia di Torre Del Greco - che hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli a carico di 7 indagati - contestata anche l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e detenzione e porto in luogo pubblico di armi, reati tutti delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan Fusco-Ponticelli, attivo tra Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, e De Micco-De Martino, i cosiddetti 'Bodo' del quartiere Est di Napoli di Ponticelli.