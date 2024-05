Rigenerazione urbana di 40 borghi di Calabria e Sicilia, il progetto in Commissione Europea presentato da Carlotta Previti

È in corso a Roma, all'Europa-David Sassoli Experience, a piazza Venezia, la presentazione del nuovo Bauhaus europeo e del modello di sviluppo turistico dei borghi culturali nel ciclo di programmazione 2021-2027. L'iniziativa promossa dalla Commissione europea è ispirata alla celebre scuola tedesca del Bauhaus del Novecento, che oggi si fonde con la visione del Green Deal, aggiungendo una profonda dimensione culturale e accelerando la transizione verde.

Questo connubio si concretizza nella progettazione urbana, dove sostenibilità, qualità estetica e inclusione sociale diventano i pilastri fondamentali. Al tavolo dei lavori il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, l'esperta in Programmazione e politiche di coesione territoriale Carlotta Previti, una rappresentanza della Commisisone Europa, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l'assessore alle Autonomie e della funzione pubblica della Regione Sicilia Andrea Messina e l'architetto Nick Maltese. Un progetto che vede coinvolti 34 Comuni della Sicilia e 8 della Calabria. Al centro dei progetti il rinascimento dei borghi, così come lo ha definito Carlotta Previti. Ogni progetto punta a diventare un propulsore economico-turistico.