Da Riesi e Gela fino a Genova: la faida tra clan mafiosi all'ombra della Lanterna

L’inchiesta che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto emergere il ruolo sempre più incisivo assunto dai clan mafiosi all’ombra della Lanterna. A cominciare dai Cammarata, una «famiglia» originaria di Riesi, in provincia di Caltanissetta, che - come emerge dall’ordinanza firmata dal Gip - avrebbe assicurato voti in cambio di posti di lavoro per i "picciotti".

La presenza in Liguria di una folta comunità di mafiosi provenienti dal nisseno del resto non è una novità ed è testimoniata, oltre che dalle inchieste giudiziarie sfociate in un maxiprocesso che si svolse a Genova, da una lunga catena di omicidi. Una faida tra Cosa Nostra e la Stidda per il controllo del territorio e del traffico di stupefacenti che all’inizio degli anni '90 da Gela e Riesi, epicentro di questa sanguinosa guerra di mafia, si propagò fino al capoluogo ligure.

Un pregiudicato siciliano, Angelo Stuppia, 36 anni, titolare di un autosalone in val Bormida nel savonese, fu giustiziato a colpi di pistola il 20 novembre 1990 mentre si stava recando a trovare la moglie che aveva dato alla luce un bimbo presso l’ ospedale Celesia a Rivarolo, nel ponente cittadino. Un altro pregiudicato originario sempre di Riesi, Juliano Giuliano, 26 anni, fu freddato il 13 ottobre del 1991 a Genova Prà.