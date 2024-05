La polemica su Serena Bortone, l'Ad Rai Sergio: "Sui social non può pubblicare fatti aziendali"

«Alla giornalista Serena Bortone è stata inviata da parte dell’Azienda una contestazione, così come avvenuto in altri analoghi casi, per il post pubblicato sui suoi profili social alle 8.30 del sabato 20 aprile in violazione della normativa che vieta ad ogni lavoratore Rai subordinato o autonomo di rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunque rese in contesti pubblici quali i social network su attività, notizie e fatti aziendali».

Lo ha detto l’Ad Rai, Roberto Sergio, aggiungendo: «In attesa delle controdeduzioni, si precisa che si tratta di un atto dovuto, puramente gestionale e di esclusiva competenza dell’Ad».