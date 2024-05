Travolse e uccise un 15enne in bicicletta: negata un'altra istanza di patteggiamento

Nuovo giudice, nuovo no all’istanza di patteggiamento per Ionut Bogdan Pasca, il 33enne romeno che il 17 luglio 2023, travolse e uccise Valentino Colia, il 15enne investito in bicicletta insieme all’amica A.L., ferita gravemente, a Garbagnate Milanese. La gup Rossana Mongiardo ha rigettato la proposta a 4 anni e 8 mesi di reclusione per una questione procedurale senza entrare nel merito dell’eventuale proporzione della pena. Il processo con rito abbreviato inizierà davanti alla stessa giudice il prossimo 20 giugno. Fuori dall’aula dell’ufficio gip/gup erano presenti i genitori e gli amici di Valentino. Lo scorso 9 febbraio il gip Luca Milani aveva boccato un patteggiamento a 4 anni ritenendo la pena «eccessivamente esigua» rispetto «alla gravità dei fatti e alla personalità del colpevole». Il successivo 18 aprile il pm di udienza Luca Poniz in aula aveva trovato un’intesa con la difesa per patteggiare a 4 anni e 8 mesi. Accordo non ratificato oggi perchè si sarebbe potuto proporre solo se Pasca fosse andato a giudizio con rito ordinario.