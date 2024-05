Camorra: arrestato il boss latitante Francesco Abbinante, reggente dell'omonimo clan

Il boss latitante Francesco Abbinante, 25 anni, ritenuto reggente dell’omonimo clan camorristico è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Napoli Stella, coadiuvati nella fase esecutiva da quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in seguito a una ininterrotta attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. E’ stato rintracciato nel Comune di Castelvolturno, in provincia di Caserta, ed era solo al momento dell’accesso all’interno dell’abitazione dove si trovava. Era sfuggito alla cattura disposta dal Tribunale di Napoli in seguito ad attività diretta dalla Dda, del 7 novembre scorso, che vedeva coinvolti 37 indagati per associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e al traffico di stupefacenti, appartenenti proprio al «clan Abbinante», di cui Francesco è considerato l’attuale reggente. L’indagato era stato raggiunto da dichiarazione di latitanza il 9 gennaio scorso.