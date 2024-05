Allieva 25enne suicida nella scuola marescialli di Firenze. I genitori: "Stressata dalle regole"

I genitori vogliono sapere perché la loro figlia, 25 anni, allieva al secondo anno di corso per diventare sottufficiale dei carabinieri e prossima al tirocinio, il 22 aprile si suicidò con la pistola d’ordinanza nella Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. È questo il senso della loro lettera che il sindacato Unarma consegnerà domani in un esposto alla procura di Firenze. Il testo riporta i disagi, le critiche che la 25enne aveva confidato ai familiari e verosimilmente confluirà nel fascicolo che la procura di Firenze aprì, senza ipotesi di reato, sul suicidio. Le ipotesi dei genitori Secondo i genitori, una famiglia dell’Alto Lazio, potrebbe averla indotta al suicidio lo stress psicofisico accusato dalla 25enne «che non ne poteva più di sottostare a regole poco funzionali che si insinuavano in ogni ambito della propria vita», «dalla porta delle camere che doveva stare sempre aperta, al controllo del modo di vestire in libera uscita, a ordini assurdi», «un ambiente estremamente rigido». Alla madre, a casa, il giorno prima di spararsi in camerata, in un momento di scoramento - la giovane era in licenza domenicale e appariva serena ai familiari - aveva detto «perdo anche i capelli», «così mi tolgono la vita». Ma fu un attimo di scoramento, trascorse la giornata in modo sereno coi familiari, la sera prese il treno per tornare a Firenze.

Progetti futuri e segnali di disagio «Progettava dove fare il tirocinio da luglio - ricorda il padre -, voleva scegliere Sicilia o Puglia, aveva già acquistato i biglietti del treno per Firenze solo fino a giugno. Pensava anche di come cambiare l’auto. Non sono atteggiamenti di chi si vuole uccidere». Lo stesso genitore, anche lui carabiniere, nell’ottobre 2023 discusse coi superiori della figlia perché l'avevano obbligata a presentarsi all’adunata alle 6.15 del mattino «nonostante il Covid e sintomi influenzali». E ancora la giovane riferiva ai genitori che «chi ha conseguito un esame con voto 18-19-20 salta il pernotto». «Alcuni colleghi di corso - dice il padre - ci hanno detto dopo la morte che all’ultima conversazione che hanno avuto con lei avrebbe parlato di pernotto». C'erano regole che considerava eccessive e mal sopportava anche se aveva avuto già esperienze di vita militare. In precedenza aveva servito due anni nella Marina, un anno da carabiniere a Camucia (Arezzo). Poi fece il concorso per la Scuola Marescialli.