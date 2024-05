Tragedia a Catania per un 18enne morto per un infarto. Il giovane era nativo del Siracusano. I soccorritori avrebbero provato a prestargli le cure, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Adesso spetterà ai medici pronunciarsi in merito. Intanto su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio per la sua perdita.