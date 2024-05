Inchiesta NemoSud a Messina, Mario Melazzini si autosospende da direttore sanitario del Niguarda

Mario Melazzini, l’ex presidente dell’Aifa ed ex assessore della Lombardia, si è autosospeso dal suo incarico di direttore sanitario dell’ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato indagato insieme ad altre otto persone nell’inchiesta sulla clinica NeMo Sud e il Policlinico di Messina, centro gestito dalla Fondazione Aurora di cui Melazzini era presidente.

Comunicazione dell'ospedale Niguarda

Melazzini «appreso della ordinanza di misura cautelare di natura interdittiva ha sospeso ogni attività istituzionale fruendo del congedo ordinario - si legge in una nota dell’ospedale Niguarda - Il prossimo 20 maggio avverranno le opportune interlocuzioni con l’autorità giudiziaria per gli approfondimenti in ordine all’applicazione della misura cautelare rispetto alla posizione attualmente ricoperta».