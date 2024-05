"Lollobrigida neohitleriano": prosciolta Donatella Di Cesare, prof di filosofia alla Sapienza

«Il fatto non costituisce reato». Con questa formula, dopo una breve camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per Donatella Di Cesare, docente di filosofia alla Sapienza di Roma, che era accusata di diffamazione dopo una querela presentata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

La reazione di Donatella Di Cesare

Dopo la lettura del dispositivo la docente, presente in aula, non ha trattenuto le lacrime. «Sono molto soddisfatta - ha commentato a caldo e mostrando la bandiera tricolore dell’Anpi - perché ho vissuto il processo come una grande ingiustizia, perché il mio era un commento, un parallelo storico e non doveva essere un motivo per un processo». Per poi aggiungere: "veramente mi dispiace e mi preoccupa questa tendenza a criminalizzare il dissenso, le voci critiche. Perché l’Italia democratica non merita questo».