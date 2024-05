Una donna è morta a Parma dopo che il marito 76enne le ha sparato con un fucile. E’ successo questa mattina nella prima periferia della città, in via Marx. Secondo quanto si apprende, l’anziano avrebbe chiamato le forze dell’ordine per autodenunciarsi ed è stato così arrestato. Sul posto polizia e carabinieri, le indagini sono in corso.