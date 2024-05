Slovacchia, il presidente eletto Pellegrini vede Fico: "E' ancora grave"

Il presidente eletto slovacco, Peter Pellgrini, ha riferito di aver avuto un «breve colloquio di persona» con il premier Robert Fico, ricoverato all’ospedale Roosvelt dopo l’attentato subito ieri. Pellegrini, in conferenza stampa dalla clinica dove Fico è stato operato, ha raccontato che i medici gli hanno concesso solo «una visita molto breve». «E' stata una discussione molto personale su come si sente e gli ho detto di essere molto felice che sia sopravvissuto», ha aggiunto Pellegrini dall’ospedale di Banska Bystrica.

«Era davvero, davvero stanco e non era possibile parlargli più a lungo né di alcun tema politico», ha concluso dicendo che le condizioni del premier sono ancora molto gravi. Lo riportano i media locali.

Il presidente eletto della Slovacchia, Peter Pellegrini, ha poi invitato i partiti politici a "sospendere» la campagna elettorale per le elezioni europee in programma l’8 giugno dopo il tentato omicidio del primo ministro Robert Fico. «Invito tutti i partiti a sospendere temporaneamente o a ridurre considerevolmente le loro campagne», ha dichiarato alla stampa a Bratislava. «La Slovacchia non ha bisogno di ulteriori scontri e accuse reciproche in questo momento», ha aggiunto.