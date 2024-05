Fedez è stato male, escluso il ricovero per il rapper. "Stanno dicendo che sono in fin di vita, ma sto bene"

Fedez è stato male, motivo per il quale non ha potuto registrare la puntata del programma di Cattelan che andrà in onda da stasera. E’ quanto apprende l’Agi da fonti vicine al rapper, fonti che escludono però un suo ricovero.

"Sto bene, non so perchè stiano dicendo che sono in fin di vita"

«Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita» scrive Fedez su Instagram. «Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene - si legge sul social - ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave». Fedez aveva annullato la sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan, in onda su Rai2, per problemi di salute. Come ha fatto sapere il suo staff è stato al pronto soccorso, ma non è ricoverato.