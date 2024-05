L'auto finisce del fiume, la tragica morte di Michela Lazzaretti

È la figlia minore di Giancarlo Lazzaretti, candidato sindaco a Verucchio, della lista civica 3V (Verucchio Villa Verucchio), la 25enne deceduta in un incidente stradale sabato sera nel Comune di Savignano sul Rubicone. Come riportano i quotidiani locali, la giovane che era in auto con un’amica ha preso un terrapieno dopo una doppia curva finendo nel fiume Rubicone.

L’amica si è salvata sganciando la cintura di sicurezza, mentre la 25enne è rimasta in auto finendo sott'acqua. Michela Lazzaretti faceva la commessa e viveva a Verucchio dove tutti la conoscevano molto bene. In segno di lutto, Matteo Angelini, consigliere comunale del Movimento 3V a Rimini ha chiesto lo stop della campagna elettorale almeno fino alla data dei funerali. Tutti gli schieramenti hanno aderito alla richiesta presentando le condoglianze alla famiglia del candidato sindaco.