Scontro frontale tra due auto a Misilmeri, perde la vita un uomo di 57 anni. Grave una ragazza

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Questa mattina, intorno alle 4,30, in via Nazionale a Portella di Mare, a Misilmeri, in provincia di Palermo, è morto un uomo, Baldassare Russo, di 57 anni. A scontrarsi frontalmente sono state due auto: l’uomo nella Volkswagen Up, di Villabate, è morto, la giovane, di Belmonte Mezzagno, di 25 anni che guidava una Fiat Punto è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel tratto alberato, nella strada che collega Misilmeri a Villabate.

I passanti hanno allertato i soccorsi; sul posto sono giunte le ambulanze. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte del cinquantasettenne. La ragazza, invece, già in gravi condizioni è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico, per effettuare tuti i rilievi del caso e capire l'esatta dinamica dell'incidente.