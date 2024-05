Il maltempo flagella il Nord. Nuovo temporale a Milano, violenta grandinata nel Torinese

Ancora maltempo sul nord Italia. A Milano, dove questo pomeriggio poco dopo le 17 è scoppiato un forte temporale anticipato da tuoni e fulmini. Anche per oggi è stata confermata l'allerta gialla emanata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per rischio ideologico, al quale si è aggiunta quella per rischio temporali. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Una grandinata si è abbattuta questo pomeriggio nel Torinese. Disagi si sono registrati in alcune strade a Moncalieri, in particolare sul raccordo che porta all'autostrada Torino-Piacenza, a Trofarello, ma anche sull'ex statale 29 per Santena. Gli agricoltori stanno segnalando inoltre danni agli Uffici Coldiretti di zona di Chieri e Carmagnola. Tra le colture più colpite il grano, che proprio in questi giorni è in fioritura. "Si ripete il copione del 2023 - spiega il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici -. Quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi già nei mesi primaverili".