Rubate 11 unità esterne dei condizionatori all'Università di Palermo

I ladri hanno rubato undici unità esterne dei condizionatori all’università di Palermo. Il colpo è stato messo a segno in corso Tukory al dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica. Nel corso della notte sono state portate via le macchine creando disagi alle attività mediche e didattiche. Altro colpo è stato tentato in via Divisi nel dipartimento di biologia e genetica. Qui altre due unità esterne sono state smontate ma sono state abbandonate nei giardini. Sono state presentate denunce ai carabinieri. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

«Per recuperare il ferro vecchio e qualche cavo di rame all’interno delle unità esterne dei condizionatori hanno mandato in fumo ricerche che andavano avanti da oltre 10 anni». Per Giuseppe Ferraro direttore del dipartimento di Biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata è un duro colpo. Un danno non quantificabile. Nel suo dipartimento in corso Tukory i ladri hanno portato via le macchine e tranciato i fili togliendo l’energia elettrica a potenti frigoriferi dove erano conservati i campioni di anni e anni di ricerche.