Sciame sismico ai Campi Flegrei. Musumeci: "Chi ha scelto di vivere qui sapeva dei rischi che correva"

"Sono stati realizzati migliaia di edifici nell'area dei Campi Flegrei, ci vivono 80mila persone. E' l'eccessiva antropizzazione del territorio che andava impedita in passato ed oggi crea problema ai fini del piano speditivo di evacuazione. Stiamo lavorando con la prefettura e con i Comuni e con la Regione per definire un piano di evacuazione che rimane nel cassetto ma se necessario deve essere subito realizzato ed attuato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del vertice interministeriale sull'attività sismica. "Bisogna essere pronti a tutti", ha aggiunto. "Le stime saranno fatte nei prossimi giorni ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei Campi Flegrei", ha detto il ministro per la Protezione civile. "Saranno stanziati fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'area dei Campi Flegrei", ha spiegato.

"Chi ha scelto di vivere nell'area dei Campi Flegrei sapeva di vivere in un'area difficile che presenta rischi. Ce ne ricordiamo solo quando la terra trema e questo è un grande limite, serve una convivenza vigile col pericolo. Se decidi di stare in quel luogo ci devi aiutare a promuovere una convivenza responsabile con una maggiore consapevolezza"., ha aggiunto Musumeci. "Non ho letto la relazione della commissione Grandi Rischi che si è riunita sui Campi Flegrei, ma credo che confermerà l'allerta gialla. Non so se ci sono stati pareri divergenti, non lo escludo", ha spiegato il ministro per la Protezione civile. Resteranno chiuse anche domani le scuole a Pozzuoli: lo rende noto l'ufficio stampa del Comune. Secondo quanto si apprende la riapertura prevista per domani è slittata a venerdì ad eccezione, al momento, degli istituti superiori Diano, Virgilio Tassinari e Pareto che saranno oggetto di piccoli interventi di manutenzione. Su decisione della dirigente scolastica, l'istituto Diano applicherà la didattica a distanza.