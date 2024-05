Paura a Roccalumera, si sganciano due tubazioni dal viadotto Allume e precipitano in strada

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’inconveniente avvenuto questa mattina a Roccalumera. Dal viadotto “Allume” al km 20 dell'autostrada A18 Messina-Catania si sono sganciate due tubazioni in ferro che sono precipitate sulle strade sottostanti, all’interno del centro abitato.

Le condotte erano installate in parallelo su un lato dell’impalcato, lungo la carreggiata in direzione Messina, e sono cadute nel vuoto a causa della rottura dei supporti che le sostenevano, fermandosi sulle due sponde del torrente Allume e su alcune recinzioni metalliche.

Fortunatamente in quel momento sotto il viadotto non transitavano veicoli, che altrimenti avrebbero rischiato di essere colpiti. Il Comune di Roccalumera è intervenuto con la Polizia locale e l'Ufficio tecnico chiudendo al transito tre strade, le due piste sterrate sulle sponde del torrente e un’altra via di collegamento, segnalando l’accaduto al Consorzio per le autostrade siciliane che dovrà adesso provvedere a mettere in sicurezza le condotte.