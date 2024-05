Inchiesta sul Sistema bibliotecario vibonese: i legami con la politica, le accuse in Aula e le collaborazioni che portano al Comune

Come in un amarcord, l’inchiesta della Procura sfociata negli arresti domiciliari per Gilberto Floriani e Valentina Amaddeo, coinvolgendo a piede libero anche i tre figli dell’ex direttore del Sistema bibliotecario, Giuseppe, Emilio e Gabriele, sembra riavvolgere il nastro di anni di tensioni, di polemiche, di contraddizioni e di clamorose giravolte della politica su quell’Ente che, da punto d’eccellenza , si era improvvisamente trasformato in un peso del quale era necessario in qualche modo liberarsi.

E se Guardia di Finanza e Procura hanno fatto il proprio corso, fino ad arrivare ai provvedimenti cautelari, non si può non rammentare a chi è dotato di memoria corta, e magari improvvisamente è stato fulminato sulla via di Damasco, che le denunce siano abbastanza datate. Intanto, è bene fare ordine, perché non tutti e non sempre sono stati lineari rispetto a determine, canoni di locazione e presunto «familismo amorale».

E ciò nonostante il “sistema” bibliotecario con annesso Festival Leggere&Scrivere, mostrasse ad ogni occasione la sua consueta struttura. Ergo, se Gilberto Floriani ha sempre rappresentato l’alfa e l’omega, in tutti i sensi, al suo fianco o a suo supporto, (figli a parte), hanno lavorato fior di… direttori che, a tempo debito, dopo essersi cibati del… sistema, non hanno esitato a tirare i remi in barca per evitare il peggio.

Questioni che magari gli inquirenti proveranno ad approfondire o che l’iter processuale potrebbe successivamente far emergere. Certo, gli squilli di tromba non erano mancati. Già subito dopo le ultime elezioni amministrative, nelle quali la famiglia Floriani, pur con un passato tutto a sinistra, aveva deciso di sostenere apertamente l’attuale sindaca Maria Limardo, Stefano Luciano, allora capogruppo del Pd, aveva gridato allo scandalo, in diverse circostanze.