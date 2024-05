La rapina al parcheggio dell'ospedale San Marco e la droga nel carcere di Catania, 5 arresti

Operazione «Dietro le mura» a Catania. La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, un 43 enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne, per rapina aggravata, furti in abitazione e all’interno di autovetture nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti destinate a un uomo detenuto nel carcere di Catania piazza Lanza.

Le indagini, coordinate dalla Dda etnea ed eseguite dalla Squadra mobile dalla Squadra Antirapina, hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento a vario titolo nei reati contestati. L’indagine è scaturita da una rapina commessa il 6 giugno 2022 in un parcheggio dell’azienda ospedaliera San Marco da tre, uno dei quali armato di pistola, giunti a bordo di due moto. Il colpo ai danni di un dipendente della ditta addetta alla raccolta del danaro, contenuto nelle casse automatiche per il pagamento dei parcheggi. Individuato sia il complice a cui sarebbero stati affidati i compiti di attendere l’arrivo della vittima e di osservarne a distanza le fasi di ritiro del danaro fino al momento in cui non fossero state ultimate le operazioni di scarico; sia coloro, in tutto tre, che sarebbero stati incaricati di porre in essere, una volta avuta la certezza che il ritiro del danaro, per una somma complessiva pari a 2.165 euro, la rapina vera e propria, sia colui che avrebbe svolto il ruolo di basista, identificato nella persona del 43enne.