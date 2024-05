Investito da camion cisterna durante l'Airshow a L'Aquila, morto il pilota di elicotteri Paolo Dal Pozzo

Il 41enne Paolo Dal Pozzo è rimasto schiacciato, ed è morto, sotto le ruote di un camion cisterna in fase di manovra durante la prima giornata dell’Air show all’interno del piccolo scalo aeroportuale di Preturo, a 5 chilometri dall’Aquila. La manifestazione aerea prevedeva per oggi e domani l’esibizione delle Frecce Tricolori. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c'è stato nulla da fare. L’esibizione e stata interrotta.

Paolo Dal Pozzo era pilota dipendente della società Avincis, la società affidataria del servizio di elisoccorso in Abruzzo. Lombardo di Varese, pilota di elicotteri, ha lavorato anche nella Marina Militare. Un professionista di grande esperienza, ricordano i colleghi, anche nell’ingegneria dei sistemi e nella sicurezza. Ha lavorato in vari ruoli, anche come sviluppatore di software di formazione e pilota di elicotteri in Babcock. Era un esperto nella manutenzione, nello sviluppo del volo e nei programmi di formazione.