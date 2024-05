Valditara e l'investimento sull'istruzione: “Tre miliardi per i nuovi contratti dei docenti. Dante? Guai a ripudiarlo”

«Ho chiesto e ottenuto che la scuola possa avere altri 3 miliardi per il nuovo contratto dei docenti, con una media di aumenti 160 euro al mese. Tra l’anno scorso e il 2024 parliamo di quasi 300 euro al mese di aumenti». Così il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, al Festival dell’economia di Trento.

«La scuola è fondamentale e i docenti devono essere nuovamente riconosciuti socialmente, anche garantire loro la giusta retribuzione. Il contratto è stato il mio primo atto. Ma non ci fermiamo a questo: con il docente di recupero, il docente tutor, il docente orientatore, la scuola estiva, diamo la possibilità di integrare arricchire ulteriormente le retribuzione», ha concluso.

Alunni stranieri e i talenti

«Sugli alunni stranieri abbiamo trovato una soluzione efficace, perché il tasso di dispersione scolastica degli studenti stranieri oggi è superiore al 30%. L'idea è stata quella di promuovere una formazione specifica per docenti di lingua italiana per ragazzi di primo arrivo che non conoscono l’italiano». ha proseguito Valditara che poi si è soffermato sulla questione del merito. «I talenti sono fondamentali, ci sono tante diverse intelligenze tutte di pari dignità: vanno valorizzate e individuate e dare opportunità a ognuna di loro. Ci sono ragazzi che hanno una intelligenza concreta, per essere magari cuochi, tecnici - ha spiegato il ministro - e va data loro l’opportunità di realizzarsi. Quindi l’idea è quella di una scuola costituzionale che valorizza la persona. Questa è la sfida del merito: il merito non è raggiungere livelli astratti di intelligenza ma dare il meglio di ciò che ciascuno può offrire, con impegno».