Arrestato in flagranza mentre "cucinava" crack a Floridia

I carabinieri della Tenenza di Floridia e i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 31enne per detenzione abusiva di stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, hanno sorpreso l’uomo intento a preparare, in un bollitore, del crack, rinvenendone 31 dosi, 35 di marijuana, 28 di hashish e un panetto da 100 grammi, per un peso complessivo di oltre 220 grammi di stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e 170 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’arrestato posto ai domiciliari presso la sua abitazione.