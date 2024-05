Campi Flegrei, dopo il terremoto in azione i ladri: rubate batterie dei sensori Ingv che monitorano i sismi

Mauro Antonio di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, ha denunciato il vandalismo e i furti che hanno colpito i sensori dell'osservatorio ai Campi Flegrei. Durante la commissione Protezione Civile al Comune di Napoli, presieduta da Nino Simeone, Di Vito ha evidenziato come i dati ottenuti dalla rete di monitoraggio siano cruciali e ha richiesto supporto istituzionale per proteggere le attrezzature. Ha sottolineato che le installazioni marine sono state danneggiate dalle attività balneari e le stazioni a terra, situate in luoghi pubblici, sono soggette a furti di batterie e vandalismo. Di Vito ha ribadito l'importanza della trasparenza dei dati raccolti e ha descritto la complessa rete di monitoraggio, composta da sismografi, telecamere termiche e strumenti per l'analisi dei gas, sia a terra che a mare, che monitora costantemente il fenomeno del bradisismo e l'attività sismica nella caldera.