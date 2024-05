Angelo Onorato, eseguita l'autopsia: domani i funerali in cattedrale a Palermo

Saranno celebrati domani alle 12 in cattedrale, a Palermo, i funerali di Angelo Onorato l'architetto trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo. Dopo l’autopsia eseguita ieri all’Istituto di medicina legale del Policlinico, la salma è stata restituita alla famiglia.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla procura, stanno proseguendo le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi giorni dell’imprenditore e risalire a quanti hanno incontrato Onorato. Sono passati al setaccio i computer del professionista e il cellulare.

L’autopsia ha sciolto i dubbi sulle cause della morte. I medici legali non hanno trovato segni di violenza sul corpo se non gli ematomi lasciati dalla fascetta.