Ecco cos'è il vermocane che infesta i mari di Sicilia, Calabria e Puglia e quali sono i rischi

Il vermocane, noto anche come Dracunculus medinensis, è un parassita nematode che infesta principalmente i mammiferi. Questo parassita è conosciuto soprattutto per causare la dracunculosi, una malattia che affligge le popolazioni rurali in alcune parti dell'Africa subsahariana. La dracunculosi è spesso chiamata "malattia del verme di Guinea".

Il ciclo di vita del vermocane inizia quando una persona beve acqua contaminata che contiene piccoli crostacei infestati dalle larve del parassita. Una volta ingeriti, i crostacei muoiono, rilasciando le larve, che poi penetrano le pareti intestinali dell'ospite. Le larve maturano e si accoppiano all'interno del corpo dell'ospite; il maschio muore dopo l'accoppiamento, mentre la femmina, che può crescere fino a circa 60-100 centimetri di lunghezza, migra verso la pelle, causando una lesione dolorosa e una sensazione di bruciore.

Quando la parte del corpo infestata viene immersa nell'acqua, il vermocane femmina rilascia le sue larve nell'acqua, ripetendo il ciclo di vita. La presenza del verme causa non solo dolore fisico ma anche problemi sociali e economici, poiché impedisce alle persone infette di lavorare o andare a scuola.