Il Senato come un saloon, rissa sfiorata sul Premierato tra Menia (FdI) e Croatti (M5S)

Rissa sfiorata nell'Aula del Senato tra Roberto Menia (FdI) e il senatore di M5s Marco Croatti con intervento dei colleghi dei due parlamentari e dei commessi per dividerli. La vice presidente Anna Rossomando ha sospeso la seduta per consentire il ritorno all'ordine.

L'aula del Senato ha ripreso l'esame del ddl sul premierato alle 14, per concludersi alle 20, secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo.

Tutti i gruppi di opposizione hanno minacciato di non rientrare in Aula se non fosse stato convocato un ufficio di presidenza che esamini e sanzioni i fatti che hanno portato alla sospensione della seduta. Il presidente ha accolto la richiesta e l'ufficio di presidenza sarà convocato in giornata.

La seduta odierna si concluderà, come già previsto alle 20. Domani non ci saranno lavori, dato che è prevista alla Camera la cerimonia per i cento anni dell'uccisione di Giacomo Matteotti. Il Senato, dunque tornerà a esaminare il ddl sul premierato martedì 11 giugno, cioè dopo le europee.