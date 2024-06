Pescara, accoltellato al culmine di una lite: è in gravi condizioni

Un uomo è finito in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato accoltellato, al culmine di una lite. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in via Nazionale Adriatica Nord, nei pressi di un bar. Soccorso dal 118, l’uomo, colpito tra l’altro all’addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ferito, in modo più lieve, anche il presunto aggressore, che è stato trasportato all’ospedale di Chieti.

Non si conoscono al momento i motivi all’origine dell’episodio. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale Compagnia.