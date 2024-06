Catania, pensionato di 87 anni spara contro la moglie ma s'inceppa la pistola e tenta di strangolarla

Un pensionato di 87 anni ha tentato di sparare alla moglie 78enne ma la pistola si è inceppata e allora l’ha colpita con il calcio dell’arma, con un bastone e poi ha tentato di strangolarla: è accaduto venerdì pomeriggio a Pedara, in provincia di Catania. Solo l’intervento dei vicini ha evitato l’ennesimo femminicidio. Alla base del litigio, di cui ha riferito il tg dell’emittente locale ReiTv, c'erano forse vecchi contenziosi economici nella coppia che viveva nella stessa villetta ma in locali separati.

Dopo che l’arma si è inceppata l’uomo, un ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, ha colpito la consorte alla testa con il calcio della pistola e, quando lei è riuscita a disarmarlo, le ha rivolto contro il suo bastone da passeggio e ha provato persino a strangolarla. Le urla di dolore della donna sono state sentite dai vicini che sono intervenuti e l’hanno portata via fino all’arrivo dei Carabinieri che hanno fermato l’uomo. In casa in quel momento non erano presenti le figlie della coppia che vivono con i genitori.

La donna è stata portata in ospedale ad Acireale mentre l’87enne è stato fermato per tentato omicidio e ricettazione di arma da fuoco ed è stato posto agli arresti domiciliari in una struttura protetta.